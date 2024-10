Prezident Pellegrini v Nemecku rokoval o Ukrajine i migrácii: Pripomenul si aj prínos krajín V4 k pádu Berlínskeho múru

prezident SR Peter Pellegrini a nemecký kancelár Olaf Scholz (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Na úvod návštevy Pellegriniho prijal vo svojom berlínskom sídle spolkový kancelár Olaf Scholz. Následne ho s vojenskými poctami na zámku Bellevue privítal nemecký náprotivok Frank-Walter Steinmeier.Z rozhovorov so Scholzom podľa prezidenta SR vyplýva, že aj u ďalších svetových lídrov prichádza v otázke budúceho vývoja v konflikte na Ukrajine k výzve po "realistickom pohľade"."Už to nemôže byť len o prehnanom optimizme a túžbach, ale je potrebné vyhodnotiť situáciu na fronte," uviedol Pellegrini v krátkom vyhlásení po rokovaniach.

So spolkovým kancelárom sa zhodli, že ak dôjde k rokovaniam a definitívnemu ukončeniu vojnového konfliktu, musí ísť o rozhodnutie Ukrajiny. "Nemôžu iné štáty sveta hovoriť Ukrajine, ako to musí s Ruskom dohodnúť, pretože to by bolo nespravodlivé," podotkol.Zhoda podľa neho je aj na tom, že v súčasnosti nie je realistické, aby bolo možné prijať rozhodnutie o vstupe Ukrajiny do NATO ako súčasť mierového plánu, ktorý predstavil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Tento plán podľa Pellegriniho vlastných slov obsahuje aj kontroverzné a otvorené otázky, o ktorých je ešte potrebné rokovať.

Nemecko je podľa Pellegriniho veľmi dobre informované o tom, čo všetko Slovensko vo vzťahu k Ukrajine robí. Ak bude tuhá zima a vzhľadom na skutočnosť, že 80-90 percent ukrajinských energetických zariadení je zdevastovaných, SR je podľa prezidenta pripravené postarať sa o utečencov z Ukrajiny tak, ako to urobila po začiatku invázie ruských síl z februára 2022.Pellegrini taktiež uistil, že na stole nie je žiadna debata o vyslaní vojakov NATO na Ukrajinu. "NATO sa fyzicky so svojimi vojakmi nezapojí do konfliktu na Ukrajine. To deklarujú aj najvyšší predstavitelia Aliancie a SR sa s tým stotožňuje," zdôraznil.

Prezident SR spolkového kancelára informoval aj o záujme a ochote slovenského rezortu obrany rozšíriť kapacity slovensko-nemeckej prevádzky v Michalovciach, kde opravujú techniku západného typu poškodenú vo vojne na Ukrajine. Zároveň však vyjadril nádej, že tento "opravárenský hub" čoskoro nebude potrebné naďalej prevádzkovať.Pellegrini na margo rozhovorov o migrácii pripomenul, že Nemecko zaviedlo kontroly na svojich vnútorných hraniciach so susednými štátmi. Deklaroval, že SR bude prispievať k ochrane hraníc schengenského priestoru a v tejto súvislosti spomenul aj nedávny summit premiéra SR Roberta Fica, srbského prezidenta Aleksandara Vučiča a maďarského premiéra Viktora Orbána v Komárne."SR si bude poctivo chrániť svoje územie pred nelegálnou aj tranzitnou migráciou. Nebude krajinou, cez ktorú budú môcť migranti smerujúci do Nemecka len voľne prechádzať, aby sme nespôsobovali problémy aj na jeho hraniciach," uzavrel.

Nemecko zaujíma, ako sa vyrieši otázka tranzitu ropy cez Ukrajinu

Nemecko sa podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho zaujíma o to, ako bude vyriešená situácia po ohlásení ukrajinskej vlády nepokračovať od budúceho roka v tranzitnom kontrakte pre ropu a plyn. Uviedol to počas svojej nástupnej návštevy v Berlíne po rokovaniach so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom a prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom.

VIDEO Pellegrini po stretnutí s nemeckým kancelárom a prezidentom

Pellegrini po stretnutí s nemeckým kancelárom a prezidentom (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Ukrajina ešte koncom augusta avizovala, že od 1. januára 2025 zastaví prevádzku ropovodu Družba, ktorý zásobuje Maďarsko, Českú republiku a Slovensko ruskou ropou. Praha už vyhlásila, že prípadné zastavenie dodávok ropy cez Ukrajinu z Ruska nebude pre ňu problémom."Ak by došlo k totálnemu odstaveniu dodávok a tranzitu z Ukrajiny, nie sme schopní my ani ďalšie krajiny okamžite nahradiť plyn a ropu, ktoré cez koridor (Družba) tečú," upozornil Pellegrini. Podľa neho by to totiž spôsobilo problémy Nemecku aj iným štátom, ktoré by v rámci solidarity museli vyčleniť časť svojich kapacít na pomoc postihnutým krajinám.

V tejto súvislosti Pellegrini so Scholzom hovoril aj o svojej nadchádzajúcej návšteve Azerbajdžanu, kde bude rokovať s prezidentom Ilhamom Alijevom. Chce tam podľa svojich slov potvrdiť záujem SR nájsť spôsob zabezpečenia energetickej bezpečnosti pre Slovensko.So Scholzom a Steinmeierom sa podľa slov Pellegriniho zhodli, že postoj nepustiť sa do ekonomickej vojny s Čínou je "správny". Slovenský prezident pripomenul, že SR aj Nemecko sa vyjadrili proti zavedeniu "extrémnych" taríf a ciel na elektromobily prichádzajúce z Číny. V prípade, že Peking prijme recipročné opatrenia, totiž hrozí, že to nepriaznivo ovplyvní aj slovenský Volkswagen. Vyzval preto na obozretnosť.

Pellegrini si pripomenul prínos krajín V4 k pádu Berlínskeho múru

Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok na záver svojej nástupnej návštevy Nemecka položil kyticu k pamätníku, ktorý pripomína prínos krajín Vyšehradskej skupiny (V4) k pádu Berlínskeho múru. Pellegrini naposledy navštívil Nemecko v marci tohto roka ešte ako predseda Národnej rady SR. Vo funkcii prezidenta sa so svojím nemeckým náprotivkom Frankom-Walterom Steinmeierom stretol pred dvomi týždňami na summite skupiny Arraiolos v poľskom Krakove.V rámci štvrtkového programu ho v nemeckej metropole okrem Steinmeiera prijal aj spolkový kancelár Olaf Scholz. Témami ich rokovaní boli Ukrajina, migrácia i energetická bezpečnosť.

It was a pleasure to meet @Bundeskanzler Olaf Scholz and Federal President Frank-Walter Steinmeier today. #Germany is the key partner of Slovakia in Europe. Security situation has brought us even closer together and we are ready to boost our cooperation.



We discussed the… pic.twitter.com/cnt7n6jllS — Peter Pellegrini (@PellegriniP_) October 24, 2024

"Verím, že aj dnešné stretnutia prispejú k rozvoju vynikajúcich slovensko-nemeckých vzťahov," uviedol Pellegrini. Dodal, že Steinmeiera pozval na oficiálnu návštevu Slovenska, ktorá by sa mohla uskutočniť v prvej polovici budúceho roka.Počas návštevy v Berlíne sa prezident v priestoroch slovenského veľvyslanectva pri spoločnom obede tiež stretol so slovenskými krajanmi žijúcimi v Nemecku. Kancelárie prezidenta SR doplnila, že v krajine žije približne 60.000 až 80.000 Slovákov.Pamätník príspevku krajín V4 k pádu komunizmu a Berlínskeho múru odhalili v roku 2017, nachádza sa v bezprostrednej blízkosti Pamätníka Berlínskeho múru. Približne dva metre vysoká vstávajúca postava v tvare čísla “4” symbolizuje prínos reformných zmien a mierových revolúcií v krajinách V4, vysvetlila Kancelária prezidenta SR.