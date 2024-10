Litvu čaká zmena vlády: Vo voľbách zvíťazili opoziční sociálni demokrati

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Litovská sociálnodemokratická strana (LSDP) ohlásila, že sa bude snažiť vytvoriť koalíciu s dvoma ďalšími opozičnými stranami. Druhou najsilnejšou v parlamente bude s 28 poslancami konzervatívna strana Vlastenecký zväz-Litovskí kresťanskí demokrati (TS-LKD) doterajšej premiérky Ingridy Šimonyté. Jej dvaja koaliční partneri zaznamenali vo voľbách tiež straty a jeden z nich sa do parlamentu nedostal. Predseda Vlasteneckého zväzu Gabrielius Landsbergis priznal porážku a gratuloval sociálnym demokratom.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis)

"Som litovskému ľudu veľmi vďačná za to, že za nás tak aktívne hlasoval," povedala predsedníčka LSDP, europoslankyňa Vilija Blinkevičiúté priaznivcom vo volebnom štábe svojej strany. "Volebné výsledky ukázali, že ľudia v Litve... chcú zmeny, potrebujú úplne inú vládu."Výmena vlády v Litve, ktorá hraničí s ruskou Kaliningradskou oblasťou a Bieloruskom, by mala viesť k zmenám najmä vo vnútroštátnej a sociálnej politike, konštatuje DPA. Pobaltská krajina by mala v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky naďalej jasne zastávať líniu EÚ a NATO a pokračovať v rozhodnej podpore Ukrajiny.