Nemecká prokuratúra obvinila muža z členstva v IS a prípravy bombového útoku

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Občana Iraku Mahmúda A. zadržali ešte v júni v nemeckom meste Esslingen neďaleko Sttutgartu. Spolková prokuratúra ho teraz obvinila z členstva v cudzej teroristickej organizácii a z prípravy závažného násilného trestného činu.

archívne video

Muž odpálil bombu na policajnom aute (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Podozrivý sa údajne pripojil k IS v Iraku v máji 2016 a až do októbra nasledujúceho roku tam za túto skupinu bojoval. Potom vraj na jej pokyn odišiel do Turecka a v októbri 2022 sa presunul do Nemecka.

Od januára tohto roku podľa nemeckej prokuratúry plánoval bombový útok. Návod na výrobu bomby si vyhľadal na internete. Potom si zaobstaral potrebné chemikálie a komponenty pre odpaľovacie zariadenie. Polícia ho zadržala skôr, než útok stihol vykonať.