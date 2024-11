Nemecké vládnuce strany sa dohodli na parlamentnej rezolúcii o antisemitizme

(Zdroj: pixabay.com)

Cieľom nezáväzného vyhlásenia je sprísniť kampaň proti antisemitizmu, ktorá sa zintenzívnila od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy. Poslanci vládnucej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SDP), Zelených, Slobodných demokratov (FDP) s opozičnou Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) rokovali o návrhu, v ktorom sa uvádza, že žiadna skupina, ktorá "spochybňuje právo Izraela na existenciu alebo vyzýva na bojkotovanie Izraela" by nemala dostávať verejné financie.

Pellegrini po stretnutí s nemeckým kancelárom a prezidentom

V návrhu sa ďalej uvádza, že narastajúci antisemitizmus sa "prejavuje čoraz viac a je násilný v krajne pravicových kruhoch" a je tiež spojený s "ľavicovými antiimperiálnymi" skupinami. Cieľom je aj "chrániť, zachovať a posilniť židovský život v Nemecku", uvádza sa vo verzii, do ktorej nahliadla agentúra AFP. Podľa podporovateľov je vyhlásenie potrebné ako reakcia na rastúci počet antisemitských útokov v Nemecku od 7. októbra 2023, keď Hamas zaútočil na Izrael, ktorý následne spustil vojenskú ofenzívu v palestínskej enkláve. Kritici však tvrdia, že niektoré časti textu obmedzia akademické a kultúrne slobody.

Obmedzený prístup antisemitských skupín

Okrem zákazu financovania by mal byť podľa textu obmedzený prístup antisemitských skupín do vzdelávacích budov a v niektorých prípadoch by mali byť dokonca vylúčené z vyučovania. Približne 100 židovských umelcov a intelektuálov žijúcich v Nemecku tvrdí, že navrhovaný text neposilní, ale naopak oslabí rozmanitosť židovského života v Nemecku tým, že spojí všetkých Židov s činmi izraelskej vlády. Konkurenčný text vypracovaný právnymi expertmi podporilo približne 600 predstaviteľov univerzít, kultúry a občianskej spoločnosti, píše AFP.