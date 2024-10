Salvini blokoval loď s migrantmi! Údajne tak bránil záujmy Talianska

Matteo Salvini (Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino)

PALERMO - Terajší podpredseda vlády Matteo Salvini obhajoval záujmy Talianska a mal by byť zbavený obvinenia v kauze lode s migrantmi, ktorej v roku 2019, keď bol ministrom vnútra, neumožnil takmer tri týždne zakotviť v prístave na ostrove Lampedusa. Vo svojej záverečnej reči v procese so Salvinim to v piatok v Palerme uviedla jeho právnička Giulia Bongiornová, informuje správy agentúry Reuters.