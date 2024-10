Predseda vlády Čiernej Hory Spajič prvýkrát navštívil Budapešť: Prijal ho Orbán

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/Marek Lukáč)

Konkurencieschopnosť Európskej únie sa zhoršuje, jej váha vo svetovej ekonomike klesá, konštatoval Orbán a dodal, že maďarská odpoveď na túto situáciu je, že Únia potrebuje nový impulz."Do európskej ekonomiky treba priniesť nové zdroje a najvhodnejším spôsobom, ako to urobiť, je prijať krajiny západného Balkánu," podčiarkol maďarský premiér po rokovaní so Spajičom.

Tokom susreta sa premijerom @PM_ViktorOrban potvrđena je puna podrška 🇭🇺 na evropskom putu Crne Gore. Očekujemo održavanje IGC tokom decembra i zatvaranje četiri pregovaračka poglavlja tokom predsjedavanja Mađarske, što će biti istorijski trenutak za našu zemlju🇲🇪❤️! Rad i… pic.twitter.com/9RT8A5dTv1 — Milojko Spajić (@MickeySpajic) October 24, 2024

Podľa slov Orbána je Čierna Hora možno najpripravenejšou krajinou regiónu, pokiaľ ide o členstvo v EÚ. Bruselu vytkol, že zanedbáva rozširovanie, a preto sa proces spomalil a následne úplne zastavil.

"Tieto krajiny si pri adaptácii európskeho právneho systému počínali fantasticky, no za posledných sedem rokov nebola uzavretá ani jedna kapitola prístupových rokovaní," pripomenul Orbán s poznámkou, že aktuálne maďarské predsedníctvo v Rade EÚ sa zaviazalo tento nepriaznivý stav zmeniť.