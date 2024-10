Kontroly na nemeckých hraniciach budú ešte veľmi dlho, potvrdil nemecký kancelár Olaf Scholz

Olaf Scholz (Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber)

POSTUPIM - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz potvrdil, že kontroly na nemeckých hraniciach by mali pokračovať čo možno najdlhšie. "Budeme to robiť tak dlho, ako to pôjde. A to bude veľmi dlho," povedal Scholz v relácii televíznej stanice RTL, ktorú by mali odvysielať v utorok večer. Kancelár zároveň priznal, že s kontrolami je "veľa problémov", píše TASR podľa správy agentúry DPA.