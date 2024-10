Ďalšia krajina zavádza dočasné kontroly na svojich hraniciach

(Zdroj: Getty Images)

OSLO - Nórsko po zvýšení stupňa teroristického ohrozenia zavádza dočasné kontroly na svojich hraniciach. Táto severská krajina nie je členom EÚ, ale patrí do európskeho schengenského priestoru. V sobotu to oznámila nórska polícia s tým, že opatrenie potrvá do 22. októbra. Informujeme podľa agentúry AP.