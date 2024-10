Došlo k manipulácii výsledkov? González sa chce vrátiť ako prezident do Venezuely v deň inaugurácie Madura

Edmundo González Urrutia (Zdroj: SITA/AP Photo/Ariana Cubillos)

MADRID - Bývalý opozičný prezidentský kandidát Edmundo González Urrutia sa chce 10. januára vrátiť do vlasti a ujať sa úradu ako "zvolený prezident". Povedal to v piatok na podnikateľskom fóre v Španielsku vo svojom prvom verejnom vystúpení od príchodu do tejto krajiny, informuje agentúra Reuters.