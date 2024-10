Eurovoľby ukázali, že občanov trápia najmä vysoké životné náklady

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa výsledkov prieskumu boli hlavnými faktormi pri rozhodovaní o účasti na eurovoľbách rastúce ceny a životné náklady, čo motivovalo ísť voliť 42 percent občanov EÚ a 54 percent Slovákov. Kvôli ekonomickej situácii sa rozhodlo ísť voliť 41 percent Európanov a 50 percent občanov SR. Medzinárodná situácia priviedla k urnám 34 percent voličov v rámci EÚ a 43 percent Slovákov.

Obrana a bezpečnosť Európskej únie

Na Slovensku dominovala téma sociálnej ochrany, sociálneho zabezpečenia a prístupu k zdravotnej starostlivosti - ako hlavnú motiváciu to uviedlo 37 percent respondentov (24 percent v EÚ). Tretina Slovákov (33 percent) a 28 percent Európanov volilo kvôli obrane a bezpečnosti EÚ, problematika demokracie a právneho štátu 32 percent opýtaných v EÚ a na Slovensku. Podobné témy zaujímali aj občanov, ktorí sa na eurovoľbách nezúčastnili - 46 percent respondentov z EÚ a 38 percent zo Slovenska by prišlo voliť najmä kvôli rastúcim cenám a životným nákladom. Ekonomická situácia by oslovila 36 percent opýtaných z EÚ a 29 percent zo Slovenska.

Predsedníčka EP Roberta Metsolová v správe pre médiá vyhlásila, že išlo o najväčšiu volebnú účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu za ostatných 30 rokov. "V nasledujúcich týždňoch sa europarlament zameria na Európsku komisiu, aby zabezpečil, že sa bude zaoberať problémami, ktoré sú pre ľudí prioritou: životnými nákladmi, stavom ekonomiky, demokraciou, právnym štátom, migráciou a bezpečnosťou. Európsky parlament bude pracovať na tom, aby bol v EÚ hlas ľudí vypočutý," odkázala Metsolová.

Pozitívne je vnímané aj členstvo v EÚ

Podľa prieskumu podpora EÚ zostáva vysoká. Budúcnosť Únie vníma optimisticky 65 percent respondentov z EÚ (66 percent Slovákov). EÚ vníma pozitívne 48 percent obyvateľov EÚ a 47 percent občanov SR. Negatívny pohľad má 16 percent opýtaných z celej EÚ a rovnaký podiel respondentov na Slovensku. Pozitívne je vnímané aj členstvo v EÚ, keď 70 percent občanov EÚ) a 80 percent Slovákov verí, že ich krajina z členstva v Únii profituje.

Spokojnosť s európskou parlamentnou demokraciou je na začiatku funkčného obdobia nového EP vysoká: 42 percent ľudí z EÚ a 43 percent zo Slovenska ho vníma pozitívne. Dôležitosť eurovolieb potvrdzuje skutočnosť, že 56 percent občanov EÚ a 63 percent obyvateľov Slovenska je presvedčených, že ich hlas v EÚ zaváži. V porovnaní s prieskumom z februára a marca 2024 ide o nárast o osem percentuálnych bodov.

Na otázku o dôvode účasti na voľbách 42 percent Európanov a 34 percent Slovákov odpovedalo, že voľby vnímajú ako občiansku povinnosť. Podpora konkrétnej politickej strany alebo kandidáta motivovala 20 percent občanov EÚ a 26 percent Slovákov. Prieskum verejnej mienky v dňoch 13. júna až 8. júla uskutočnila agentúra Verian vo všetkých 27 štátoch EÚ na vzorke 26.349 respondentov.