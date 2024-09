Napätie v Guinei: Neďaleko prezidentského paláca sa strieľalo, uzavreli centrum mesta

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jej spravodajca uviedol, že počul výstrely a videl ľudí, ktorí v panike utekali preč. V blízkosti paláca a v okolitých uliciach podľa novinára hliadkujú vojaci.Vláda v Guinei je v súčasnosti ovládaná armádou na čele s plukovníkom Mamadym Doumbouyom, ktorý v septembri 2021 zosadil 84-ročného prezidenta Alphu Condého, čím chcel - podľa vlastných slov - zabrániť upadnutiu Guiney do chaosu.Predchádzajúcu vládu Doumbouya odsúdil za nesplnené sľuby. Od svojho nástupu k moci je však aj on kritizovaný, že nie je lepší ako jeho predchodca. Vo februári vojenskí predstavitelia bez vysvetlenia rozpustili vládu s tým, že bude vymenovaná nová.

Doumbouya odmietol pokusy Západu a iných rozvinutých krajín zasahovať do politického diania v Afrike.Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) presadzuje rýchly prechod späť k civilnej vláde. Voľby by sa mali uskutočniť v nasledujúcom roku.AP pripomenula, že niekoľko západoafrických krajín - vrátane Mali, Nigeru a Burkiny Faso - malo za sebou prevraty, po ktorých sa k moci dostali vojenské junty. Tie následne prerušili alebo obmedzili dlhodobé vojenské vzťahy so západnými mocnosťami v prospech bezpečnostnej podpory zo strany Ruska.