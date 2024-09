Šok v Rusku! Streľba v kancelárii najväčšieho online predajcu si vyžiadala dve obete

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V oficiálnom stanovisku WildBerries sa píše, že do budovy v centre Moskvy nezákonne vstúpili ozbrojení muži a začali strieľať. Sprevádzali pritom Vladislava Bakaľčuka, manžela najbohatšej Rusky a majiteľky tejto spoločnosti Tatiany Bakaľčukovej. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach bolo vidieť, ako pri vchode do kancelárie vypukla potýčka a v pozadí sa ozývali výstrely. Na jednom z videí má istý muž pištoľ v ruke.

"Dnes sa skupina ľudí pod vedením Vladislava Bakaľčuka, Sergeja Anufrieva a Vladimira Bakina pokúsila zmocniť kancelárií spoločnosti Wildberries v Moskve," objasnila Bakaľčuková. Potvrdila, že obeťou ozbrojeného útoku sa stal jeden ochrankár. Ďalší podľa ruských médií neskôr podľahol zraneniam.

Bakaľčuk poprel, že on a jeho muži boli ozbrojení. V príspevku na sociálnej sieti napísal, že prišiel do kancelárie, aby sa zúčastnil na rokovaniach. Streľba podľa neho prišla "zvnútra budovy". Spoločnosť Wildberries spochybnila jeho tvrdenie s tým, že muži ako prví spustili streľbu a on ako bývalý zamestnanec nemal právo vstupovať. Bakaľčuková tiež označila manželove tvrdenia za absurdné. Nikto podľa nej nesúhlasil s akýmikoľvek rokovaniami.

Vecou sa už zaoberá ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom). K incidentu došlo niekoľko týždňov po tom, čo Wildberries finalizovala dohodu o zlúčení, ktorú Bakaľčuk kritizoval a ktorú čečenský vodca Ramzan Kadyrov prisľúbil zastaviť. Naopak, Kremeľ túto dohodu podporil. Vladislav Bakaľčuk vlastní jedno percento spoločnosti, jeho manželka Tatiana zvyšných 99 percent.