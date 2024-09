Hraničné kontroly nezabránia nelegálnej migrácii, tvrdí nemecký výskumník

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Každý, kto očakáva, že kontroly na hraniciach povedú k zníženiu nelegálnej migrácie, má nesplniteľné očakávania," povedal výskumník Gerald Knaus v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk (DLF).Nemecko je členom schengenského priestoru, ktorý umožňuje približne 420 miliónom ľudí v 29 európskych krajinách voľne cestovať bez hraničných kontrol.Kontroly však už prebiehajú na niektorých z deviatich nemeckých hraníc vrátane hraníc s Poľskom a od pondelka sa rozšíria aj na Luxembursko, Belgicko, Holandsko a Dánsko.

(Zdroj: SITA/AP)

Knaus uviedol, že mnohé krajiny EÚ vrátane Francúzska a Rakúska majú už roky hraničné kontroly, ale "počet žiadostí o azyl sa tým vôbec neznížil".Knaus tiež tvrdí, že hraničné kontroly nie sú prostriedkom na prevenciu islamistického terorizmu, pretože mnohí z páchateľov sa zradikalizovali až v Nemecku.

Zastaviť nelegálnu migráciu by bolo možné len radikálnymi opatreniami, ako je úplné ukončenie voľného pohybu osôb a tovaru medzi členskými štátmi schengenského priestoru, povedal Knaus."Ak ide skutočne o zastavenie nelegálnej migrácie na nemeckých hraniciach, to sa dá natrvalo dosiahnuť len zrušením Schengenu. Na to by ste však potrebovali aj ploty na zelených hraniciach," uzavrel.