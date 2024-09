New Orleans sa pripravuje na príchod hurikánu Francine: Niektoré okresy nariadili evakuáciu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Mic Smith)

NEW ORLEANS - New Orleans a východné pobrežie Mexického zálivu od Alabamy až po Floridu sa v stredu pripravovali na príchod hurikánu Francine, pre ktorý niektoré okresy v Louisiane nariadili evakuáciu, píše agentúra Reuters.

Keďže sa očakáva, že Francine dorazí na pevninu západne od New Orleansu v stredu popoludní, guvernér Louisiany Jeff Landry vyhlásil v štáte núdzový stav s výstrahami pred prívalovými dažďami, víchricami a možnými tornádami. Americký prezident Joe Biden vyhlásil v Louisane federálny núdzový stav, aby urýchlil a zjednodušil záchranárske a rekonštrukčné práce. Niektoré okresy nariadili evakuáciu, mesto New Orleans v piatich lokalitách rozdeľovalo vrecia s pieskom. "V častiach južnej Louisiany sa v stredu očakávajú víchrice so silou hurikánu, ktoré môžu spôsobiť škody a ohrozovať ľudí na životoch," informovalo americké Národné centrum pre hurikány (NHC).

NHC zvýšilo stupeň pôvodne tropickej cyklóny na hurikán v utorok v noci, keď maximálna priemerná rýchlosť vetra dosiahla 120 kilometrov za hodinu. Keďže cyklóna sa na svojej ceste do Louisiany pohybuje v severovýchodnom smere rovnobežne s pobrežím Texasu, producenti ropy a zemného plynu odstavili mnohé plošiny v Mexickom zálive a zastavili tak štvrtinu výroby energie, informoval v utorok americký Úrad bezpečnosti a environmentálneho výkonu (BSEE). Každá väčšia cyklóna v blízkosti Louisiany vyvoláva spomienky na hurikán Katrina, ktorý v roku 2005 zničil mesto New Orleans a okolité oblasti a podľa správy NHC pripravil o život 1400 ľudí a spôsobil škody vo výške 125 miliárd dolárov (113 miliárd EUR), píše Reuters.