Joe Biden si spoločne s oboma prezidentskými kandidátmi uctil obete z 11. septembra

NEW YORK - Americký prezident Joe Biden si v stredu spoločne s oboma prezidentskými kandidátmi uctil pamiatku obetí teroristických útokov z 11. septembra 2001. V troskách mrakodrapov Svetového obchodného centra v New Yorku zahynulo takmer 3000 ľudí. Informuje agentúra Reuters a televízia CNN.

Biden sa na pietnej spomienke v Národnom pamätníku 11. septembra na Manhattane zúčastnil spolu s viceprezidentkou a súčasnou kandidátkou na prezidentku Kamalou Harrisovou, ako aj s politickými rivalmi - exprezidentom Donaldom Trumpom a jeho kandidátom na viceprezidenta JD Vanceom. Na ceremónii sa zúčastnil aj bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg.

Harrisová a Trump sa stretli iba niekoľko hodín po ich prvej predvolebnej debate v televízii ABC. Televízia CNN uviedla, že politici na krátko odložili vzájomné spory a poukázala na to, že Trump a Harrisová si na mieste podali ruky a prehodili niekoľko slov.

Nikto z prítomných politikov nevystúpil s prejavom. Prezident Biden sa k udalostiam vyjadril v rannom vyhlásení. "V tento deň pred 23 rokmi teroristi verili, že dokážu zlomiť našu vôľu a dostať nás na kolená. Mýlili sa. Vždy sa budú mýliť. V najtemnejších hodinách sme našli svetlo. Tvárou v tvár strachu sme sa spojili, aby sme bránili našu krajinu a pomohli si navzájom," uviedol Biely dom.

Trump k udalostiam z 11. septembra povedal, že "to bol veľmi, veľmi smutný, strašný deň," a že "nič podobné sa nikdy predtým nestalo." Členovias teroristickej organizácie al-Káida 11. septembra 2001 zaútočili v štyroch unesených lietadlách na ciele v USA. Dve z lietadiel vrazili do budov Svetového obchodného centra v New Yorku, tretie do budovy Pentagónu (ministerstva obrany) pri Washingtone. Štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia. Pri útoku zahynulo takmer 3000 ľudí, čo spôsobilo zmenu americkej zahraničnej politiky a vyhlásenie vojny proti terorizmu vtedajším prezidentom Georgeom Bushom.