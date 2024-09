Stály predstaviteľ SR pri OSN odovzdal Guterresovi svoje poverovacie listiny

Peter Hulényi a Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

NEW YORK - Stály predstaviteľ SR pri Organizácii Spojených národov (OSN) Peter Hulényi odovzdal v pondelok v New Yorku svoje poverovacie listiny generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi. Uvádza sa to na webovej stránke svetovej organizácie.