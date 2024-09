Nový premiér Barnier sa plánuje venovať problémom v krajine: Francúzsko potrebuje rešpekt a jednotu

Michel Barnier (Zdroj: SITA/AP/Julien Warnan)

"Pôjde o to, aby sme čo najviac reagovali na výzvy, na hnev, na pocit opustenosti a nespravodlivosti, ktoré až príliš často prenikajú do našich miest, mestských štvrtí a vidieckych oblastí. Školstvo zostane prioritou vlády. To isté platí o kontrole imigrácie a každodennej bezpečnosti," povedal 73-ročný Barnier pred Matignonským palácom v Paríži, oficiálnym sídlom francúzskeho premiéra, kde sa stretol so svojím predchodcom Gabrielom Attalom.

Michel Barnier (Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco)

Barnier avizoval zmeny v politike. Francúzsko je podľa neho "vo vážnej situácii". Prisľúbil, že bude "viac konať, ako hovoriť". Vo funkcii premiéra sa od neho očakáva, že povie pravdu o finančnom a ekologickom dlhu a vplyve Francúzska v Európe. "Budeme musieť povedať pravdu — a ja poviem pravdu," ubezpečil Barnier. Francúzsko potrebuje viac načúvania a rešpektu medzi vládou a parlamentom, medzi politickými stranami a so zreteľom na sociálnych partnerov, dodal.Bývalého niekoľkonásobného ministra, eurokomisára a hlavného vyjednávača Európskej únie pre brexit Michela Barniera vymenoval vo štvrtok za premiéra francúzsky prezident Emmanuel Macron. Poveril ho aj zostavením novej vlády.

Macron dúfa, že sa mu podarí ukončiť týždne trvajúcu politickú patovú situáciu v krajine, ktorá nastala po predčasných parlamentných voľbách na prelome júna a júla. Barnier sa stal najstarším premiérom v histórii moderného Francúzska.Macron absolvoval niekoľko kôl rokovaní s predstaviteľmi politických strán o zostavení vlády. Predčasné voľby síce prekvapivo vyhrala aliancia ľavicových strán Nový ľudový front (NFP), Macron však odmietol vymenovať ich nominantov, čo odôvodňoval tým, že ľavicová vláda by v parlamente nemala dostatok hlasov na získanie dôvery.