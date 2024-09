Zima udrie v Európe skoro a bude krutá: Rúti sa na nás sibírske monštrum

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Britskí meteorológovia varujú, že do Európy dorazí zima skôr, než sa očakávalo. Zdôrazňujú, že nad Írsko sa blíži studený vzduch, ktorý nazvali „sibírske monštrum“. Tento front by mal výrazne znížiť teploty už na budúci týždeň, a ochladenie sa postupne rozšíri aj do ďalších častí Európy vrátane Slovenska.