Počasie sa prvý septembrový týždeň zbláznilo: Extrémne horúčavy pokračujú, atakovať budú +35 °C!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Letné prázdniny sú už za nami, no počasie na to ani zďaleka nevyzerá. Meteorológovia hlásia, že bude naďalej mimoriadne teplo a na niektorých miestach by teplota mohla prekročiť aj +35 stupňov Celzia. Zdá sa teda, že školáci sa prvé dni môžu vrhnúť rovno na kúpaliská!

Mimoriadne vysoká teplota bola zaznamenaná už včera. Búrky sa objavili iba na strednom Slovensku a priniesli pár mm zrážok a pocitové ochladenie. Hoci výraznejšie škody neboli zaznamenané, v Zlatých Moravciach silný vietor odnášal stavebný materiál. Prvý školský deň ale charakter počasia zotrvá, informuje imeteo.sk.

Dni majstrov ÚĽUV v Bratislave (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Naďalej bude počasie na našom území ovplyvňovať teplý vzduch a nevýrazné tlakové pole s vyšším tlakom vzduchu. Ojedinele sa môže objaviť oblačnosť a zrážky možno očakávať iba v horských oblastiach stredného Slovenska. Tie by mohli miestami priniesť od 5 do 20 mm zrážok, nie sú vylúčené ani búrky.

Extrémne horúčavy budú sužovať celé Slovensko aj naďalej (Zdroj: imeteo.sk/meteologix.com)

Teploty budú naďalej extrémne, v rozmedzí od 30 do 35 stupňov Celzia, chladnejšie bude iba na Orave, Kysuciach a pod Tatrami. Teploty tak budú minimálne o 15 stupňov vyššie ako je zaznamenaný dlhodobý priemer v týchto dňoch. Vietor bude iba na juhozápade s rýchlosťou od 2 do 6m/s, čo tiež predstavuje takmer bezvetrie alebo slabý charakter. Podľa Slovenského meteorologického ústavu by vrchol horúčav mal nastať uprostred týždňa. Dnes vydané výstrahy platia od 13.00 h do 18.00 h. Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami platí v okresoch Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Krupina a Veľký Krtíš. Teploty tam môžu dosiahnuť až 35 stupňov Celzia.

Výstraha prvého stupňa platí pre zvyšok okresov v Banskobystrickom, Nitrianskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji a vo väčšine okresov Košického a Trenčianskeho kraja. Teplomer môže v týchto lokalitách ukázať 33 až 34 stupňov Celzia. Výstrahy neplatia v okresoch Žilinského a Prešovského kraja.