Nešťastie na mori! Pri Lampeduse sa potopila loď s 28 migrantmi: Siedmich zachránili

Ilustračné foto

20 persone risultano disperse nel Mediterraneo secondo i sopravvissuti a un naufragio avvenuto il 1 settembre. I 7 sopravvissuti, accolti dal nostro team a Lampedusa, sono in condizioni critiche, molti avrebbero perso famigliari. — Chiara Cardoletti (@chiaraUNHCR) September 4, 2024

Príslušníci talianskej pobrežnej stráže zachránili siedmich Sýrčanov, ktorých previezli do záchytného centra na ostrove. Tí tvrdia, že 1. septembra vyrazili v člne z Líbye, pričom v ňom bolo 28 ľudí, no na druhý deň plavby došlo k nehode. Zachránení Sýrčania tiež uviedli, že medzi nezvestnými sú tri deti. Chiara Cardolettiová, predstaviteľka Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) pre Taliansko, na sieti X napísala, že stav preživších Sýrčanov je vážny a viacerí z nich pri katastrofe prišli o svojich blízkych.

Akcia sa realizuje na hraniciach s Maďarskom aj na miestach výskytu cudzincov z tretích krajín

Migračná trasa zo severnej Afriky do Európy cez Stredozemné more je jednou z najnebezpečnejších na svete. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) minulý rok pri pokuse prekonať ju na chatrných plavidlách zahynulo alebo je nezvestných viac ako 2500 migrantov. Tento rok ich bolo zatiaľ 1047. Z najnovších údajov talianskeho ministerstva vnútra vyplýva, že do Talianska tento rok zatiaľ dorazilo len niečo vyše 43.000 migrantov, čo je výrazne menej ako v predchádzajúcich rokoch.