Dodávka s migrantmi unikala polícii a havarovala, zranilo sa 14 ľudí

K nehode došlo okolo 03.10 h na ceste medzi mestami Slavonski Brod a Nova Gradiška. Viditeľne preťaženú dodávku so švajčiarskou poznávacou značkou si pri dedine Malino pri bosnianskych hraniciach všimla chorvátska pohraničná policajná hliadka a vozidlo sa pokúsila zastaviť na kontrolu. Vodič dodávky však snahy polície ignoroval a pokračoval v jazde, pričom ešte zvyšoval rýchlosť. S dodávkou následne zišiel z cesty a narazil do stĺpa pouličného osvetlenia. Vodiča, ktorý utrpel ľahké zranenia, vzali podľa hovorcu miestnej polície do väzby.

Vážne zranené deti

Polícia nezverejnila identitu či národnosť migrantov. Informovala len, že zranení boli po nehode dodávky prevezení do nemocníc v Slavonskom Brode a Novej Gradiške. Vážne zranené deti majú previezť na ďalšie zákroky buď v Záhrebe alebo meste Osijek. Podľa neoficiálnych medializovaných informácií ide o migrantov zo Sýrie. Chorvátsko je už dlho akýmsi tranzitom pre nelegálnych migrantov, ktorí sa prechodom cez tzv. balkánsku trasu pokúšajú dostať do EÚ. Podľa Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) sa vlani na takúto trasu vydalo takmer 100.000 migrantov.