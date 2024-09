Dobrá správa? Sieť X definitívne prestane zbierať údaje o európskych občanoch

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

DUBLIN - Sociálna sieť X sa zaviazala, že prestane so zberom osobných údajov európskych používateľov na učenie svojho programu umelej inteligencie. V stredu o tom informovala írska Komisia pre ochranu osobných údajov (DPC), píše správa od agentúry AFP.

Sociálna sieť X, predtým známa ako Twitter, v auguste pozastavila spracúvanie osobných údajov z verejných príspevkov používateľov z Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Predtým takéto údaje približne štvrť roka používala na trénovanie svojho chatbota Grok AI.

Do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) patrí všetkých 27 členských štátov EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré tak môžu byť súčasťou jednotného trhu EÚ. "Teraz je to trvalý záväzok," povedal pre agentúru AFP zástupca írskeho úradu DPC Graham Doyle s tým, že sieť X prestane so zberom údajov.

DPC, ktorá zastupuje EÚ, vo vyhlásení uviedla, že konanie pred írskym Najvyšším súdom, ktoré sa začalo v auguste, bolo ukončené "na základe súhlasu siete X s tým, že bude naďalej dodržiavať podmienky svojho prísľubu (z 8. augusta)," píše sa vo vyhlásení. DPC v auguste v spolupráci s európskymi regulátormi uskutočnila urgentné podanie na Najvyššom súde z dôvodu možného porušovania pravidiel EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). "DPC víta dnešný výsledok, ktorý chráni práva občanov EÚ/EHP," píše úrad vo vyhlásení.