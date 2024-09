Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Majdi Mohammed)

LONDÝN - Britská vláda pozastavila vývoz niektorých zbraní do Izraela. Oznámila to v pondelok po vyhodnotení situácie s tým, že by mohli byť použité v rozpore s medzinárodným právom v konflikte v Pásme Gazy. Izrael namieta, že tým Londýn posiela "problematický" odkaz militantnému hnutiu Hamas a Iránu. Informuje agentúra AP.