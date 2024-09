Nemecké aerolínie Lufthansa od štvrtka obnoví lety do Tel Avivu

Lietadlo leteckej spoločnosti Lufthansa (Zdroj: FOTO TASR/DPA)

Zatiaľ čo spoločnosť obnoví lety do Tel Avivu, cesty do libanonského hlavného mesta Bejrút necháva pozastavené z dôvodu prebiehajúceho konfliktu v regióne najmenej do 30. septembra. Lufthansa Group oznámila pozastavenie letov do izraelského mesta začiatkom augusta a opakovane ich predĺžila až do 4. septembra. Pod spoločnosť patria okrem nemeckého vlajkového dopravcu Lufthansa aj aerolínie Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines a Eurowings.

K prerušeniu viacerých leteckých spojení na Blízky východ pristúpila spoločnosť z obáv z eskalácie konfliktu v regióne. Tie súvisia najmä s útokmi na Libanon a Irán, pri ktorých zahynul vodca Hamasu Ismáíl Haníja a jeden z veliteľov libanonského hnutia Hizballáh Fuád Šukr. Irán aj hnutie Hizballáh z ich smrti vinia Izrael.