Rozhodnutie o návrate posádky lode Starliner padne najskôr v sobotu

(Zdroj: SITA/AP Photo/Chris O'Meara)

WASHINGTON – Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vo štvrtok uviedol, že svoje rozhodnutie o návrate dvoch astronautov, ktorí uviazli na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), by mal oznámiť v sobotu. Informuje o tom agentúra Reuters.

"Rozhodnutie NASA o tom, či vrátiť loď Starliner na Zem s astronautmi na palube nemožno očakávať skôr než v sobotu 24. augusta, keď bude ukončené posudzovanie na úrovni úradu," uvádza NASA vo vyhlásení.

archívne video

Deň otvorených dverí na Astronomickom observatóriu vo Vysokých Tatrách na Skalnatom Plese (Zdroj: TASR/František Iván)

Loď Starliner spoločnosti Boeing v júni dopravila na ISS amerických astronautov Barryho Wilmora a Sunitu Williamsovú. Pôvodne tam mali zostať týždeň. Problémy s motormi spôsobili, že lodi sa podarilo s ISS spojiť až na druhý pokus, navyše z nej unikalo hélium. Pôvodne osemdňová misia sa však predĺžila o niekoľko mesiacov po tom, ako sa na kapsule objavili netesnosti a niektoré jej trysky zlyhali.

Ak NASA rozhodne, že loď Starliner je bezpečná, astronauti sa budú môcť vrátiť možno už na budúci mesiac. Zároveň to bude znamenať uvoľnenie pripájacieho otvoru na ISS pre loď Crew Dragon spoločnosti SpaceX.

Vesmírna stanica ISS (Zdroj: Getty Images)

Ak však NASA návrh Boeingu odmietne, má pripravený záložný plán s využitím dvoch miest na palube lode Crew Dragon. Loď Starliner by sa na Zem pokúsila vrátiť prázdna a astronauti by museli na ISS zostať až do ukončenia misie lode Crew Dragon vo februári 2025, pripomína Reuters.

Čakanie na rozhodnutie NASA

Čakanie na rozhodnutie NASA je pre spoločnosť Boeing veľmi znepokojujúce, píše Reuters. Vývoj vesmírnej lode Starliner bol pre spoločnosť mimoriadne náročný a problematický a spôsobil jej stratu približne 1,6 miliardy amerických dolárov. Boeing sa už niekoľko mesiacov usiluje upokojiť obavy NASA v spojitosti s údajmi z testovania, ktoré podľa Boeingu potvrdzujú bezpečnosť lode Starliner pre astronautov.