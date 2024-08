Misiu Polaris Dawn odložili pre únik hélia o 24 hodín

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/John Raoux)

HOUSTON - Štart lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX so štvorčlennou posádkou, ktorá sa v rámci misie Polaris Dawn pokúsi o prvý komerčný výstup do vesmíru, bolo odložený najmenej o jeden deň z dôvodu úniku hélia v pozemnom zariadení. Spoločnosť SpaceX to uviedla v utorok, niekoľko hodín pred plánovaným štartom nosnej rakety Falcon 9 z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride, ktorý je teraz naplánovaný na stredu o 09.38 h SELČ. Informovala o tom agentúra Reuters.