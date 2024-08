Tisíce Ukrajincov sa musia vysťahovať z Maďarska: Aký je dôvod?

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Dneperská oblastná správa prostredníctvom agentúry AP)

BUDAPEŠŤ - Tisíce ukrajinských utečencov musia opustiť ubytovne v Maďarsku po tom, čo legislatívnou zmenou, ktorá vstúpila do platnosti v stredu, stratili prístup k štátom podporovanému ubytovaniu. Informuje správa agentúry AFP.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v júni podpísal zákon obmedzujúci štátnu podporu pre utečencov z oblastí Ukrajiny, ktoré sa nepovažujú za zasiahnuté ruskou inváziou. Podľa Maďarska je len 13 ukrajinských oblastí postihnutých vojnou s Ruskom. Podľa vládneho komisára pre osoby utekajúce pred rusko-ukrajinskou vojnou do Maďarska Norberta Pála ide o "rozumnú a primeranú" zmenu po dva a pol roku vojny. Pre denník Magyar Nemzet povedal, že "tí, ktorí sa chceli v Maďarsku postaviť na nohy, to mohli urobiť".

Súkromné ubytovne začali s vysťahovaním utečencov, ktorí už nemajú nárok na podporu, uviedla mimovládna organizácia Migration Aid. V obci Kocs bolo podľa AFP v stredu zhruba 120 utečencov pod dohľadom polície vysťahovaných z domov, v ktorých boli ubytovaní. Išlo väčšinou o rómske ženy a deti zo Zakarpatska, kde žije početná maďarská komunita.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) tento týždeň uviedol, že prístup k dotovanému ubytovaniu môže stratiť 2000 až 3000 Ukrajincov. Zmena zákona povedie k "strate pracovných miest a ovplyvní zápis do škôl, čo ohrozí doterajšie pozitívne výsledky integrácie", oznámil UNHCR vo vyhlásení a vyzval Maďarsko, aby si premyslelo túto zmenu. O ochranu požiadalo v Maďarsku podľa UNHCR 46.000 Ukrajincov.

Orbán je jediným lídrom z členských štátov Európskej únie, ktorý po ruskej invázii na Ukrajinu udržiava blízke vzťahy s Kremľom, píše AFP. Maďarský premiér v júli pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny, kde rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Následne pricestoval aj do Ruska na stretnutie s prezidentom Vladimirom Putinom.