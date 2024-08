Vietnamský prezident To Lam si za cieľ prvej zahraničnej návštevy zvolil Čínu

To Lam je novým vietnamským prezidentom. (Zdroj: SITA/Nghia Duc/National Assembly via AP)

PEKING - Vietnamský líder To Lam začal v nedeľu trojdňovú návštevu Číny, ktorá je jeho prvou zahraničnou cestou od nástupu do funkcie pred dvoma týždňami. To Lam má v programe návštevy aj stretnutie s čínskym vodcom Si Ťin-pchingom a ďalšími predstaviteľmi, informovala agentúra AP.