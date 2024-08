Čína a Vietnam podpísali 14 dohôd o spolupráci vrátane železničnej dopravy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Imges)

PEKING - Čína a Vietnam v pondelok podpísali 14 dohôd, ktoré sa týkajú cezhraničnej železničnej dopravy či vývozu krokodílov. Urobili tak po stretnutí čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga s novým vietnamským lídrom To Lamom v Pekingu.

Ide o prvú zahraničnú cestu vietnamského prezidenta od jeho nástupu do funkcie. Návšteva signalizuje snahu oboch komunistických susedov o posilnenie vzťahov v súvislosti s rastúcim obchodom a investíciami, a to napriek občasným konfliktom o hranice v Juhočínskom mori, píše Reuters.Jednou z hlavných tém rokovaní bola cezhraničná železničná spolupráca. Obe krajiny v pondelok podpísali dokumenty o plánovaní a štúdiách uskutočniteľnosti železničných trás. Ide o nový krok k modernizácii ich cezhraničných spojení po tom, ako v decembri v Hanoji podpísali predbežné dohody v tejto oblasti.

Obe krajiny spájajú dve železnice z južnej Číny do severného priemyselného centra Vietnamu a jeho hlavného mesta Hanoja. Vietnamská infraštruktúra však pochádza z čias francúzskej kolonizácie a má iný rozchod koľají ako čínske vysokorýchlostné železnice, čo si na hraniciach vyžaduje prestupy cestujúcich a prekládky tovaru.Modernizácia železníc na vietnamskej strane by mohla podporiť obchod a investície, keďže rastúci počet čínskych výrobcov presúva niektoré exportne orientované prevádzky do Vietnamu vzhľadom na obchodné napätie medzi Čínou a Spojenými štátmi.

To Lam je novým vietnamským prezidentom. (Zdroj: SITA/Nghia Duc/National Assembly via AP)

Ďalšie podpísané dokumenty sa týkajú spolupráce medzi centrálnymi bankami, médiami, zdravotníctvom či kontrol kokosových orechov, krokodílov a durianov.Lam pricestoval do Číny v nedeľu na trojdňovú návštevu, ktorá zahŕňa aj stretnutia s čínskym premiérom Li Čchiangom a ďalšími najvyššími predstaviteľmi krajiny.Čína a Vietnam nadviazali diplomatické vzťahy v roku 1950 a v roku 2008 vytvorili komplexné strategické partnerstvo spolupráce, ktoré o päť rokov neskôr spoločne posilnili a rozšírili na ďalšie spoločné medzinárodné a regionálne oblasti, dodáva Reuters.