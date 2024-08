Vietnamský prezident To Lam v rámci prvej zahraničnej cesty navštívi Čínu

To Lam (Zdroj: SITA/Nghia Duc/National Assembly via AP)

PEKING - Vietnamský prezident To Lam v nedeľu navštívi Čínu. Pôjde o jeho prvú zahraničnú cestu, odkedy bol v máji oficiálne vymenovaný za najvyššieho predstaviteľa svojej krajiny. Vo štvrtok to oznámila hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jing. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

To Lam bude na štátnej návšteve od nedele do utorka, uviedla vo vyhlásení hovorkyňa a dodala, že sa koná na pozvanie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Čína a Vietnam prisľúbili posilniť bilaterálne vzťahy v decembri, keď Si pricestoval do Vietnamu na prvú návštevu po šiestich rokoch.

archívne video

Vietnam je gastronomickým rajom (Zdroj: Zoznam / ako)

Vietnam v septembri minulého roka navštívil aj prezident Spojených štátov Joe Biden. Washington a Hanoj vtedy povýšili svoje diplomatické vzťahy na všeobecné strategické partnerstvo. Cieľom Bidenovej návštevy bolo úsilie zabrániť nárastu hospodárskej sily Číny a zabezpečiť si dôležité dodávky zásob na výrobu špičkových technológií. Vietnam sa snaží udržiavať dobré vzťahy s Čínou aj s USA, pripomína AFP.

Lam sa stretne s čínskym prezidentom, premiérom Li Čchiangom a ďalšími predstaviteľmi na znak "vysokej dôležitosti, ktorú prikladá rozvoju vzťahov medzi oboma stranami a krajinami", uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí.

Vietnam a Čína, v ktorých vládnu komunistické strany, už majú komplexné strategické partnerstvo, čo je najvyšší diplomatický štatút Vietnamu.