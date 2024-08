Kórejský meteorologický úrad publikuje svoju prvú bielu knihu o vlne horúčav

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man, File)

SOUL — V reakcii na súčasnú rekordnú vlnu horúčav sa Kórejský meteorologický úrad rozhodol po prvýkrát pripraviť a vydať bielu knihu o tomto jave. Uviedla to v nedeľu agentúra Jonhap.

Dokument, ktorý by mal byť zverejnený do konca tohto roka, sa bude zaoberať históriou a príčinami vĺn horúčav, poskytne strednodobé a dlhodobé predpovede a preskúma vplyv vĺn horúčav na spoločnosť.Hoci meteorologický úrad už predtým vydal biele knihy o monzúnoch a tajfúnoch, bude to prvýkrát, čo zverejní správu o horúčavách.Dôvodom zverejnenia bielej knihy o horúčavách je ten, že v posledných rokoch sa stali extrémnejšími ako v minulosti a dosiahli katastrofickú úroveň.

Najhoršiu vlnu horúčav zažila Južná Kórea v roku 2018, keď chorobami z tepla trpelo 4526 ľudí a 48 z nich zomrelo. Nasledujúci rok boli horúčavy zahrnuté do príslušného zákona ako prírodné katastrofy.Na choroby z horúčav zomrelo tento rok zatiaľ 22 ľudí a vysoké teploty spôsobili komplikácie 2652 osobám.