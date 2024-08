Viaceré krajiny uznali Gonzáleza Urrutiu za nového prezidenta Venezuely: Volebný úrad to vidí inak

Edmundo González Urrutia (Zdroj: SITA/AP Photo/Ariana Cubillos)

"Všetci môžeme bezpochyby potvrdiť, že legitímnym víťazom a zvoleným prezidentom je Edmundo González (Urrutia)," napísala Mondinová na sieti X.

Argentína je jednou z množstva krajín, ktorá spochybnila výsledky prezidentských volieb vo Venezuele. Spolu so šiestimi ďalšími latinskoamerickými štátmi v spoločnom vyhlásení žiada o úplné prehodnotenie výsledkov nedeľňajších volieb. Diplomatický personál týchto krajín bol preto požiadaný, aby opustil Venezuelu.

Venezuela sa ponorila do politickej krízy, odkedy úrady vyhlásili súčasného autoritárskeho prezidenta Madura za víťaza nedeľňajších volieb. Venezuelská Národná volebná rada (CNE) v pondelok oznámila, že získal 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát González Urrutia podľa nej skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov. CNE však nezverejnila podrobné výsledky, ktoré by to potvrdili.

Luego de ya varios días de publicadas las actas electorales oficiales de Venezuela en: https://t.co/iwMz5ceihs



Todos podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y Presidente electo es Edmundo González. — Diana Mondino (@DianaMondino) August 2, 2024

Opozícia tvrdí, že právoplatným víťazom volieb je jej kandidát. Zverejnila aj údaje o hlasovaní, podľa ktorých Urrutia porazil Madura s veľkým rozdielom hlasov, tak ako to naznačovali aj predvolebné prieskumy verejnej mienky.

Spojené štáty, EÚ, Brazília, Kolumbia či Mexiko vyzvali Venezuelu, aby zverejnila podrobné výsledky volieb. USA tiež vo štvrtok oznámili, že považujú za víťaza volieb vo Venezuele Gonzáleza Urrutiu.

Uruguaj považuje Gonzáleza Urrutiu za víťaza volieb vo Venezuele

Uruguajská vláda v piatok uznala opozičného kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu za víťaza prezidentských volieb vo Venezuele. Pridala sa tak k USA, Argentíne a Peru, ktoré to urobili už skôr. Píše agentúra AFP.

"Na základe presvedčivých dôkazov je pre Uruguaj zrejmé, že González Urrutia získal vo venezuelských prezidentských voľbách väčšinu hlasov. Dúfame, že vôľa venezuelského ľudu bude rešpektovaná," napísal na sociálnej sieti X uruguajský minister zahraničných vecí Omar Paganini.

En función de la evidencia abrumadora, resulta claro para Uruguay que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. Esperamos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada. “La verdad es el camino de la paz”. @EdmundoGU — Omar Paganini (@OmarPaganini) August 2, 2024

Venezuelská volebná komisia v pondelok vyhlásila úradujúceho prezidenta Nicolása Madura za víťaza nedeľňajších volieb. Maduro podľa nej získal 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát González Urrutia skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov, hoci vo viacerých prieskumoch viedol. Opozícia vyhlásila voľby za zmanipulované.

Uruguaj je jednou z množstva krajín, ktorá spochybnila výsledky prezidentských volieb vo Venezuele. Spolu so šiestimi ďalšími latinskoamerickými štátmi v spoločnom vyhlásení žiada o úplné prehodnotenie výsledkov nedeľňajších volieb. Diplomatický personál týchto krajín bol preto požiadaný, aby opustil Venezuelu.

Ekvádor a Kostarika považujú Gonzáleza Urrutiu za víťaza volieb vo Venezuele

Ekvádor a Kostarika sa v piatok pridali k rozrastajúcemu sa zoznamu krajín, ktoré uznávajú opozičného kandidáta Gonzáleza Urrutiu za novozvoleného prezidenta Venezuely. Píšu o tom agentúry AFP a Reuters.

Ekvádorský úrad prezidenta na sociálnej sieti X napísal, že González Urrutia je legitímnym víťazom hlasovania. Kostarické ministerstvo zahraničných vecí zasa uviedlo, že opozičný kandidát je "nesporným" víťazom. Podobné vyhlásenia mali počas štvrtka a piatka aj USA, Argentína, Peru či Uruguaj.

Venezuela sa ponorila do politickej krízy, odkedy úrady vyhlásili súčasného autoritárskeho prezidenta Nicolása Maduru za víťaza nedeľňajších volieb. Venezuelská Národná volebná rada (CNE) v pondelok oznámila, že získal 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát González Urrutia podľa nej skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov. CNE však do piatku nezverejnila podrobné výsledky, ktoré by to potvrdili.

Opozícia tvrdí, že právoplatným víťazom volieb je jej kandidát. Zverejnila aj údaje o hlasovaní, podľa ktorých Urrutia porazil Madura s veľkým rozdielom hlasov, tak ako to naznačovali aj predvolebné prieskumy verejnej mienky. Spojené štáty, EÚ, Brazília, Kolumbia či Mexiko vyzvali Venezuelu, aby zverejnila podrobné výsledky volieb.

Maduro v stredu v reakcii vyhlásil, že on a jeho Zjednotená socialistická strana Venezuely (PSUV) sú pripravení zverejniť 100 percent volebných záznamov. CNE v piatok opätovne potvrdila znovuzvolenie prezidenta Madura so ziskom 52 percent hlasov. Predseda CNE prečítal aktualizované výsledky volieb s 97 percentami spočítaných hlasov. Opozícia takýto výsledok odmieta a za právoplatného víťaza naďalej považuje Urrutiu.

Volebný úrad potvrdil víťazstvo Madura v prezidentských voľbách

Venezuelský volebný úrad v piatok potvrdil znovuzvolenie prezidenta Nicolása Madura so ziskom 52 percent hlasov, pričom opozičný kandidát González Urrutia získal 43 percent. Informuje agentúra AFP.

Predseda venezuelskej Národnej volebnej rady (CNE) Elvis Amoroso prečítal aktualizované výsledky volieb s 97 percentami spočítaných hlasov. Opozícia takýto výsledok odmieta a za právoplatného víťaza považuje Urrutia. Dokonca zverejnila aj údaje o hlasovaní, ktoré podľa nej ukazujú, že Urrutia porazil Madura s veľkým rozdielom tak, ako to naznačovali aj predvolebné prieskumy verejnej mienky.

Venezuela sa v piatok pripravovala na víkendové protesty opozície, ako aj prezidentových priaznivcov, ktorých Maduro vyzval k účasti na "najväčšom pochode" za podporu svojho víťazstva. Krajina sa dostala do politickej krízy, keď úrady vyhlásili súčasného autoritárskeho prezidenta za víťaza nedeľňajších volieb. CNE však nezverejnila podrobné výsledky, ktoré by to potvrdili. USA vo štvrtok oznámili, že považujú za víťaza volieb vo Venezuele Gonzáleza Urrutiu.