Bezpečnostné zložky vo Venezuele deklarovali Madurovi "absolútnu lojalitu"

Nicolás Maduro (Zdroj: TASR/AP/Fernando Vergara)

Ako informovala agentúra DPA, vyhlásenie bezpečnostných zložiek je reakciou na otvorený list opozičnej líderky Maríe Coriny Machadovej a Gonzáleza Urrutiu, v ktorom vyzvali vojakov a policajtov, aby sa postavili na stranu ľudí a prestať sa riadiť pokynmi úradujúceho vedenia. Venezuelskí prokurátori následne začali vyšetrovanie dvojice opozičných politikov, obviňujúc ich z vytvorenia zločineckej organizácie, sprisahania, uzurpácie úradu a podnecovania k vzbure. Opozícia opakovane obviňuje vládu z volebných podvodov a spolu s USA a pol tuctom latinskoamerických krajín považuje za víťaza prezidentských volieb Gonzáleza Urrutiu.

Európska únia avizovala, že výsledok prezidentských volieb vo Venezuele neuzná bez zverejnenia úplných úradných záznamov o hlasovaní. Sporné voľby vyvolali minulý týždeň protesty, ktoré si podľa skupín na ochranu ľudských práv od 28. júla do utorka vyžiadali životy najmenej 24 civilistov. Zadržaných bolo viac ako 2000 ľudí. Machadová, ktorá dostala zákaz kandidovať v prezidentských voľbách a preto následne podporovala Gonzáleza Urrutiu, v utorok odsúdila najnovšiu "kampaň teroru" a zastrašovania v krajine. "Chcú nás zastrašiť, aby sme nekomunikovali, pretože izolovaní by sme boli oveľa slabší, a to sa nestane. Strach nás neochromí a nestiahneme sa z ulíc," uviedla Machadová vo zvukovom odkaze zverejnenom dňa sociálne médiá. Hovorca Európskej únie Peter Stano v utorok venezuelskej vláde odkázal, že kampaň zastrašovania opozície "treba zastaviť".