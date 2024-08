Vážna nehoda! Zrazil sa autobus s autom: Hlásia ranených

V Ústí nad Labem sa zrazilo auto s autobusom (Zdroj: X/HZS Ústeckého kraje)

ÚSTÍ NAD LABEM - Štyria ľudia boli dnes zranení pri zrážke linkového autobusu a dodávky v ústeckej štvrti Strekov. Troch z nich previezla záchranná služba so stredne ťažkými poraneniami do nemocnice, vodiča autobusu po ošetrení ľahkého zranenia ponechala na mieste. Povedal to hovorca krajských záchranárov Prokop Voleník. Príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje, povedala hovorkyňa Eliška Kubíčková.