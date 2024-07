Počet ľudí nakazených žltačkou C a E v Česku dvojnásobne vzrástol

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

PRAHA - Počet odhalených prípadov hepatitídy typu C a E v Česku za minulý rok dvojnásobne vzrástol a žltačkou typu C sa nakazilo najviac ľudí v histórii. Nemocnica Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) v Prahe to v stredu uviedla v tlačovej správe.

"Minulý rok bolo nahlásených v Českej republike 1300 nových prípadov žltačky C, najviac v histórii. Vo väčšine prípadov išlo o mladých ľudí," napísal IKEM s tým, že nárast môže byť ovplyvnený stále sa zvyšujúcim testovaním osôb, ktoré sa liečia z drogovej závislosti. Žltačkou typu E sa vlani nakazilo 684 ľudí. V rokoch 2021 a 2022 bolo v ČR evidovaných 200, resp. 300 prípadov.Hepatitída C sa prenáša krvou (najčastejšie vnútrožilovým užívaním drog), pohlavným stykom, ale aj amatérskym tetovaním. Prenos je možný aj žiletkami, zubnými kefkami či inými predmetmi, na ktorých sa môže vyskytnúť krv infikovanej osoby. Naopak, neprenáša sa podaním ruky ani kašľom či kýchaním.

Hepatitída E bola v minulosti častá len v krajinách s nízkymi hygienickými štandardmi. Šírila sa kontaminovanou vodou či nesprávnou hygienou rúk. V Európe, kde počet ochorení podľa IKEM nečakane rastie, je príčinou infekcie najmä nedostatočne tepelne upravené mäso. Zdrojom nákazy môžu byť aj krevety či mušle."Je preto veľmi dôležité zachovať hygienické štandardy, umývať zeleninu, dostatočne tepelne upravovať mäso a v krajinách s nižším hygienickým štandardom piť len balenú vodu," apelovala Soňa Franková z Kliniky hepatogastroenterologie v IKEM.

Na tento typ žltačky by si podľa odborníkov mali dať pozor najmä ľudia s oslabenou imunitou. Pre zdravého človeka nepredstavuje veľké riziko, problém však nastane, ak sa dostane do chronického štádia a nepodarí sa ho prekonať vlastnou imunitou.

Včasné odhalenie a bezodkladná liečba je podľa lekárov dôležitá nielen u žltačky typu E, ale aj ďalších vírusových hepatitíd vrátane typu C, ktorá je v Česku najviac rozšírená. Nakazí sa ňou asi pol percenta populácie ČR, ale približne 75 percent z infikovaných o tom podľa odborníkov nevie."Zákernosť chronickej hepatitídy C je daná tým, že môže roky prebiehať úplne bez príznakov. Keď už má nakazený ťažkosti, znamená to veľmi pokročilé ochorenie pečene," dodal Jan Šperl z Kliniky hepatogastroenterologie v IKEM s tým, že to môže viesť až k jej transplantácii.