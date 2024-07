V Detskej fakultnej nemocnici Košice je so žltačkou hospitalizovaných 19 detí: Kapacita je plná

Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice (Zdroj: TASR/František Iván)

KOŠICE - Detská fakultná nemocnica (DFN) v Košiciach eviduje v súčasnosti 19 hospitalizovaných detí s hepatitídou typu A. Vzhľadom na počet lôžok na infekčnom oddelení je kapacita naplnená a príjem iných infekčných diagnóz výrazne limitovaný. Uviedla to hovorkyňa nemocnica Zuzana Baníková s tým, že v poslednom období zaznamenali aj nárast počtu detských pacientov s tuberkulózou (TBC).

Na Detskom infekčnom oddelení DFN je podľa jej slov aktuálne hospitalizovaných 23 detí. Z toho je s diagnózou VHA 19 detí predškolského a mladšieho školského veku. "Trend je stabilný, neklesajúci, postupuje smerom na západ regiónu," povedala s tým, že v súčasnosti majú najviac pacientov z obce Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. V DFN sú hospitalizovaní aj detskí pacienti so závažnou formou TBC.

archívne video

V DFNsP v Banskej Bystrici otvorili denný onkostacionár (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Baníková pripomenula, že so žltačkou bojujú v DFN už druhý rok, pričom v danom období došlo aj k preťaženiu jej infekčného oddelenia. Vlani celkovo evidovali viac ako 545 pacientov s VHA, ktorí tu boli hospitalizovaní. "Od začiatku roka 2024 evidujeme už viac ako 300 pacientov s diagnózou akútnej hepatitídy A. Priemerne je za mesiac s touto diagnózou prepustených 50 pacientov," spresnila s tým, že najmenej pacientov so žltačkou evidovali v máji, a to 39.

Prečítajte si tiež Rekonštrukcia Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach: Vláda schválila investíciu takmer 36 Miliónov Eur

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice v súčasnosti eviduje na Klinike infektológie a cestovnej medicíny hospitalizovaných piatich pacientov so žltačkou. "Ide o sporadický výskyt tohto ochorenia v danom období, títo pacienti nepochádzajú z endemických lokalít," uviedla hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.Zvýšený počet hospitalizovaných v súvislosti s výskytom hepatitídy typu A eviduje aj Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove či michalovská nemocnica, ktorým dochádzajú kapacity. Ministerstvo zdravotníctva SR uviedlo, že sa o situáciu v súvislosti s výskytom VHA v Prešovskom kraji zaujíma a je plne súčinné.