Česko na post eurokomisára nominuje súčasného ministra priemyslu Síkelu

Jozef Síkela (Zdroj: Profimedia)

"Toto rozhodnutie vlády bolo jednomyseľné. My sa snažíme dosiahnuť portfólio, ktoré bude silné a kde bude mať komisár za ČR skutočné právomoci, a sme presvedčení, že Jozef Síkela je tým pravým kandidátom, ktorý také portfólio môže získať a úspešne spravovať," povedal Fiala.Síkela je podľa Fialu kompetentný kandidát, má rozsiahle skúsenosti z medzinárodného prostredia a počas predsedníctva ČR v Rade EÚ preukázal aj na európskej úrovni, že dokáže riešiť problémy. Pripomenul, že v tom čase EÚ čelila najťažším dôsledkom ruskej agresie na Ukrajine.

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Na otázku, aké portfólio by ČR chcela, premiér odpovedal, že by nebolo taktické vopred menovať konkrétne oblasti. "Mierime smerom k ekonomickému portfóliu, čo si myslíme, že by ČR svedčalo," naznačil Fiala, pričom zdôraznil, že s podobnými predstavami tam ide mnoho štátov. "Myslím si, že nemáme zlé karty v ruke," dodal.Síkela sa vládnym kolegom poďakoval za prejavenú dôveru. "Veľmi si to vážim, je to pre mňa veľká česť. Je zrejmé, že EK bude mať v budúcich rokoch veľmi zásadný vplyv na vývoj celého kontinentu," povedal Síkela. Česko si podľa neho v posledných rokoch v Európe vybudovalo pozíciu dôveryhodného a konštruktívneho partnera a prišiel čas pretaviť to na zisk zodpovedajúceho portfólia v budúcom zložení EK v prospech ČR.

Okrem Síkelu sa na výber kandidáta na eurokomisára rozhodovalo ešte medzi ekonómkou a novou europoslankyňou Danušou Nerudovou, ktorú spolu so Síkelom vláde navrhlo hnutie STAN. Tretím kandidátom, o ktorom vláda rozhodovala, bol bývalý europoslanec Marcel Kolaja, ktorého nominovali Piráti. Neverejne sa hovorilo aj o ďalších kandidátoch z prostredia diplomacie.Podľa Fialu sa predpokladá, že európsky parlament bude o celej komisii hlasovať v druhej polovici októbra, aby mandát novej komisie mohol začať od novembra.