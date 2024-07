Streľba v Srbsku: Počas prehliadky vozidla zabili policajta, minister hovorí o terorizme

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Incident sa odohral počas rutinnej prehliadky vozidla. "Pri vystupovaní z vozidla jedna osoba vystrelila zo zbrane, pričom zasiahla policajta Nikolu Krsmanoviča do hrude a policajta Vjekoslava Iliča do ramena a následne utiekla," uviedlo ministerstvo vnútra. Oboch policajtov previezli do neďalekej nemocnice, v ktorej však Krsmanovič zomrel. Dačič dodal, že by mohlo ísť o teroristický útok z Kosova, srbskej provincie, ktorá v roku 2008 vyhlásila nezávislosť. Srbsko nezávislosť Kosova neuznáva a medzi Prištinou a Belehradom dlhodobo pretrváva napätie. "Nemôže to byť náhoda. Je to organizovaný útok," uviedol Dačič. Dodal, že prokuratúra bude prípad posudzovať ako teroristický útok zo strany Kosovčanov. Svoje tvrdenie však nepodložil žiadnymi dôkazmi.

Na mieste sa našiel kosovský pas a nemecký občiansky preukaz

AFP upozorňuje, že tento incident môže zvýšiť napätie medzi Srbskom a Kosovom. Kosovská vláda obvinenie okamžite odmietla. Kosovský premiér Albin Kurti uviedol, že incident by sa nemal politizovať. "Je potrebné postupovať profesionálne a podľa zákona," zdôraznil. Srbská polícia uviedla, že na mieste činu našla kosovský pas a nemecký občiansky preukaz. Prokuratúra v neďalekom meste Šabac pre AFP uviedla, že vodiča vozidla zadržali, avšak strelec je stále na úteku. Do pátrania po páchateľovi nasadili špeciálne jednotky vrátane helikoptéry a dronov. Na svojom území sa do neho zapojili aj bosnianske zložky. Zóna okolo hranice s Bosnou je populárnou migračnou trasou pre ľudí, ktorí sa snažia dostať do západnej Európy cez Balkán. V oblasti preto pôsobí množstvo prevádzačov. Minulý rok Srbskom otriasli viaceré masové streľby vrátane masakry v škole v Belehrade, pri ktorej zahynulo desať ľudí.