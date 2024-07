Pohraničná dráma! Neznáme osoby strieľali na gréckeho strážcu

(Zdroj: Getty Images)

Polícia uviedla, že incident sa stal neďaleko obce Sufli na severovýchode Grécka. Na hliadkujúceho 57-ročného pohraničníka strieľali neznáme osoby z tureckej strany hraníc. Muža previezli do nemocnice, kde podstúpil operáciu.

archívne video

Tlačová konferencia strany PS dva týždne po atentáte na premiéra SR Róberta Fica (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Migranti hranice medzi Tureckom a Gréckom často využívajú na to, aby sa dostali do Grécka, členskej krajiny Európskej únie. Robia tak najmä v letných mesiacoch, keď je nízka hladina pohraničnej rieky Marica (po grécky Evros, po turecky Merič). Grécko pozdĺž rieky v súčasnosti predlžuje plot, aby zabránilo vstupu nelegálnych migrantov na svoje územie. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov eviduje, že od začiatku roka do polovice júla využilo túto trasu z Turecka do Grécka 3168 ľudí.