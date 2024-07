Doposiaľ prišlo v roku 2024 do Grécka štyrikrát viac detských migrantov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

ATÉNY - Vyše 6400 detských migrantov už prišlo v tomto roku do Grécka, čo predstavuje viac ako štvornásobok v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023. V stredu o tom informovala charitatívna organizácia Save the Children.

Každé štvrté dieťa prišlo bez sprievodu, čo opätovne značí nárast v porovnaní s minulým rokom, a to trojnásobný. Osamotené maloleté osoby sa stretávajú s náročnými podmienkami, keďže do záchytných centier pre utečencov častokrát prídu bez náhradného oblečenia či telefónov, ktorými by mohli kontaktovať rodinu.Prevažná väčšina detí (5580) prišla do krajiny po Egejskom mori a približne 830 ďalších prekročilo grécko-tureckú hranicu po súši. "Neexistujú žiadne bezpečné a zákonné migračné kanály. Deti musia riskovať svoje životy," ozrejmila právnička gréckej mimovládnej organizácie pre utečencov na ostrove Kos. "Je tu akútny nedostatok primeraných zdravotníckych služieb," dodala.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Joan Mateu Parra)

Podľa Save the Children sa s maloletými po príchode do Grécka "nezaobchádza ako s deťmi", a preto organizácia vyzvala aj štát na to, aby vyvinul väčšie úsilie na ich ochranu a zlepšenie životných podmienok. Taktiež vyzvala na vytvorenie "bezpečného prechodu", aby už Stredozemné more nebolo "detským cintorínom".Rada Európy minulý týždeň zverejnila správu, v ktorej odsúdila grécku migračnú politiku vzhľadom na zadržiavanie utečencov a požiadala Atény o reformovanie systému. Grécka vláda v reakcii vyhlásila, že podmienky sú v "súlade s medzinárodným štandardom".

Nedávna správa stanice BBC uvádza, že v rokoch 2020 až 2023 zahynulo v Egejskom mori 43 migrantov po tom, čo ich grécka pobrežná stráž nevpustila do krajiny a poslala späť na more. Do tohto čísla sa však zarátava aj deväť obetí, ktoré podľa správy hodili cez palubu.Grécko takéto tvrdenia dlhodobo odmieta, no početné vyšetrovania medzinárodných médií a skupín na ochranu práv mnohé incidenty zdokumentovali, často aj na videách.