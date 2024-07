Slovenský eurokomisár varuje pred veľkou vojnou v Európe! Vyzýva na nový mierový plán

Ján Figeľ (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

WASHINGTON/BRATISLAVA - Tri vojny v Európe počas 20. storočia prerástli do tragických a dlhých globálnych konfliktov. Nebezpečenstvo podobnej eskalácie vo východnej Európe však stále existuje a rastie. Preto je dôležité pracovať na druhom Schumanovom pláne, napísal v komentári pre The Washington Times prvý slovenský eurokomisár Ján Figeľ.

Po viac ako dvoch rokoch od ruskej invázie a vojny na Ukrajine neustále rastú straty a miera devastácie. Škody sú nevyčísliteľné, píše Figeľ s tým, že viac ako kedykoľvek predtým je počuť výzvy na komplexný, spravodlivý a udržateľný mier. Dodal, že rastie aj pravdepodobnosť veľkej vojny.

"Ak nebudeme robiť nič alebo pokračovať v súčasnom vývoji, dostaneme sa do kontinuity so zlom 20. storočia," napísal s odkazom na vojnu medzi Moskvou a Kyjevom, pričom Rusko označil za agresora, ktorý porušuje medzinárodné právo. Východisko pre súčasnú krízu vidí Figeľ v inšpirovaní sa bývalým francúzskym ministrom zahraničných vecí Robertom Schumanom. Ten v roku 1950 predostrel bojujúcim krajinám vrátane Nemecka a Talianska mierový plán. Dôležitú úlohu vtedy zohrali podľa bývalého eurokomisára aj západonemecký kancelár Konrad Adenauer, taliansky premiér Alcide De Gasperi a francúzsky diplomat Jean Monnet.

Zdôraznil ich snahy o spravodlivé spoločenstvo rovných, ktoré vybuduje obnovu a prosperitu pre všetkých. Pôvodný Schumanov plán mal zamedziť vzniku novej vojny v zjednotenej Európe. Tento projekt sa stal pre zúčastnené krajiny realitou, ktorá existovala viac ako 70 rokov. V kontexte s vojnou na Ukrajine je však podľa Figeľa v súčasnosti potrebný podobný, no na súčasné podmienky prispôsobený plán na zastavenie vojny v Európe, ktorý by zároveň fungoval preventívne aj do budúcnosti.

Spolupráca Moskvy a Washingtonu

Poukázal na to, že spolupráca Moskvy a Washingtonu bola predpokladom a základom víťazstva nad nacizmom a fašizmom v Európe. Rovnako aj zánik komunizmu a pád železnej opony sa dosiahol nenásilnými prostriedkami vrátane dialógu medzi Západom a Východom, medzi Washingtonom a Moskvou.

Podľa Figeľa je dôležité nadviazať dialóg medzi zástupcami Spojených štátov, Ruskej federácie a Európskej únie, ktorý vychádza z týchto historických udalostí a skúseností. "Zmena paradigmy môže nielen prekonať desaťročia konfrontácie, ale aj vytvoriť podmienky na nastolenie dlhodobého mieru v strednej a východnej Európe a Strednej Ázii," myslí si prvý slovenský eurokomisár.

Schumanov a Marshallov plán 2.0

Figeľ je presvedčený, že je potrebné spolupracovať na "Schumanovom a Marshallovom pláne 2.0 s podobne zmýšľajúcimi v Európe, USA a Ázii". Treba však podľa neho prizvať všetkých aktérov na budovanie tejto iniciatívy a tiež je potrebné dbať aj na obnovu zničených území, najmä na Ukrajine, a navrhnúť systém stability a následnej prosperity. Takéto spoločenstvo môže podľa Figeľa vychádzať zo spoločného trhu s energiou, prírodnými zdrojmi, informačnými technológiami a duševným vlastníctvom. Na záver Figeľ naznačil, že takáto "spoločná bezpečnosť" by sa mala ponúknuť a zaručiť všetkým krajinám Severoatlantickej aliancie a bývalého Sovietskeho zväzu.