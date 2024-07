Poľsko očakáva opatrenia NATO na posilnenie obrany, uviedol prezident Duda

Andrzej Duda (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Bude to podľa neho možné dosiahnuť jednotou spojencov, uplatňovaním článku 5 Severoatlantickej zmluvy a rozšírením obranných spôsobilostí a zbrojárskeho priemyslu. Nedostatočný pocit bezpečnosti je podľa neho v tomto období dôležitá záležitosť najmä v strednej Európe. NATO by malo vyslať svetu odkaz jednoty."Toto musí byť veľmi jasné," povedal Duda pre týždenník Politico vo Washingtone počas summitu NATO. Za ďalšie dôležité posolstvo označil vyslanie odkazu pre Rusko, že NATO je silné a pozoruje hrozbu vychádzajúcu z Ruska.

Stratégia prijatá na summite NATO 2022 v Madride, ktorá Rusko označuje za hrozbu, podľa neho udáva dobré smerovanie pre budúce kroky Aliancie.Pripomenul, že 23 členských krajín NATO v súčasnosti na obranu vynakladá aspoň dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP). Z dôvodu ruskej invázie na Ukrajinu a imperiálnych ambícií Ruska by sa to malo zvýšiť na tri percentá HDP. Bude to podľa svojich slov vo Washingtone žiadať.Duda v spojitosti s americkými prezidentskými voľbami uviedol, že bude spolupracovať s akoukoľvek americkou vládou.