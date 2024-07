Budúcnosť Ukrajiny je v NATO: Takto reaguje Čína na samit Aliancie!

Stretnutie predstaviteľov NATO vo Washingtone (Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh)

"Vítame konkrétny pokrok, ktorý Ukrajina dosiahla od summitu vo Vilniuse v oblasti požadovaných demokratických, hospodárskych a bezpečnostných reforiem. Keďže Ukrajina pokračuje v tejto dôležitej práci, budeme ju naďalej podporovať na jej nezvratnej ceste k plnej euroatlantickej integrácii vrátane členstva v NATO," píše sa vo vyhlásení zverejnenom v stredu.

Podľa vyhlásenia dostane Ukrajina pozvánku do Aliancie ak s tým budú spojenci súhlasiť a ak budú splnené všetky podmienky. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na tlačovej konferencii uviedol, že na stretnutí lídrov sa rozhodli podniknúť ďalšie kroky k tomu, aby sa Ukrajina ešte viac priblížila k NATO a potvrdil podporu Ukrajiny na jej ceste k členstvu do Aliancie.

"Práca, ktorú teraz spoločne vykonávame, zabezpečí, že keď nastane správny čas, Ukrajina bude môcť bezodkladne vstúpiť. Nie je otázkou či, ale kedy," povedal Stoltenberg. Šéf NATO zároveň oznámil vojenskú podporu pre Ukrajinu vo výške 40 miliárd eur. "NATO sa tak nestane súčasťou konfliktu, ale pomôže Ukrajine uplatniť jej právo na sebaobranu," vyhlásil Stoltenberg a dodal, že Aliancia nechce vojnu predĺžiť, ale ju čo najskôr ukončiť.

"Najrýchlejší spôsob ako ukončiť vojnu, je vojnu prehrať. Ale to neprinesie mier, prinesie to len okupáciu. Takže ak nechceme, aby Ukrajina prehrala, ak sa nechceme skloniť pred (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom, musíme prejaviť odhodlanie a rozhodnosť," uviedol generálny tajomník NATO.

Vyhlásenie summitu NATO je plné bojovnej rétoriky a lží, tvrdí Čína

Čína kritizuje vyhlásenie zo summitu NATO, ktoré je podľa nej plné bojovnej rétoriky a obsah týkajúci sa Číny obsahuje provokácie, lži a ohováranie, uviedol vo štvrtok hovorca čínskej diplomatickej misie pri Európskej únii. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

Lídri členských krajín vo vyhlásení zo summitu NATO uviedli, že Čína sa stala rozhodujúcim podporovateľom vojnového úsilia Ruska na Ukrajine a Peking naďalej predstavuje systémové výzvy pre Európu a bezpečnosť.

"Ako všetci vieme, Čína nie je pôvodcom krízy na Ukrajine," uviedol hovorca vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok a dodal, že postoj Číny k Ukrajine je otvorený a jej cieľom je podporovať mierové rozhovory a usilovať sa o politické riešenie.

Čína neposkytne zbrane žiadnej zo strán konfliktu

Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že Čína neposkytuje zbrane žiadnej zo strán konfliktu a vykonáva prísnu kontrolu vývozu tovaru dvojakého použitia vrátane civilných dronov. Bežné obchodné toky medzi Čínou a Ruskom podľa vyhlásenia nie sú zamerané na žiadnu tretiu stranu, ani by nemali byť predmetom narušenia alebo nátlaku.

"NATO by malo prestať zveličovať takzvanú hrozbu Číny a provokovať konfrontáciu a súperenie a malo by viac prispievať k svetovému mieru a stabilite," uviedol hovorca diplomatickej misie pri Európskej únii vo vyhlásení na jej webovej stránke a požiadal Alianciu, aby napravila svoje podľa jeho slov nesprávne predstavy o Číne a upustila od mentality studenej vojny.

Čína odmietla odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu a minulý rok vydala dokument vyzývajúci na politické riešenie konfliktu, ktoré by podľa západných krajín mohlo Rusku umožniť udržať si väčšinu územia, ktoré na Ukrajine obsadilo, píše AFP a dodáva, že strategické partnerstvo Číny a Ruska sa od začiatku invázie v roku 2022 ešte viac zblížilo.

Lídri NATO vyjadrili znepokojenie nad väzbami medzi Čínou a Ruskom

Prehlbujúce sa väzby Číny s Ruskom sú dôvodom na "hlboké znepokojenie", uviedli v stredu lídri členských krajín NATO a zároveň obvinili Peking z toho, že podporuje ruskú inváziu na Ukrajinu. Informuje o tom správa z agentúry Reuters.

"Čína sa stala rozhodujúcim podporovateľom ruskej vojny na Ukrajine prostredníctvom takzvaného partnerstva bez obmedzení a rozsiahlej podpory ruskej obrannej priemyselnej základne," uviedli lídri vo vyhlásení zo summitu NATO vo Washingtone a dodali, že hrozba, ktorú Rusko predstavuje pre svojich susedov a pre euroatlantickú bezpečnosť sa týmito vzťahmi zvyšuje.

Vo vyhlásení lídri vyzvali Čínu, aby zastavila všetku materiálnu a politickú podporu vojnového úsilia Ruska. "Čína nemôže umožniť najväčšiu vojnu v Európe v nedávnej histórii bez toho, aby to negatívne neovplyvnilo jej záujmy a povesť," uviedla Aliancia.

Čínu tiež vyzvali k tomu, aby dodržiavala svoj záväzok konať zodpovedne v kybernetickom priestore, pričom vo vyhlásení informovali, že zaznamenali pretrvávajúce škodlivé kybernetické a hybridné aktivity vrátane dezinformácií pochádzajúcich z Číny. Spojené štáty už roky naliehajú na svojich európskych spojencov, aby venovali väčšiu pozornosť hrozbám, ktoré predstavuje Čína, konštatuje Reuters.

"Myslím si, že odkaz vyslaný od NATO z tohto summitu je veľmi silný a jasný a jednoznačne definujeme zodpovednosť Číny, pokiaľ ide o umožnenie vojny Rusku," povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Šéf NATO v júni počas návštevy Washingtonu uviedol, že Aliancia by mala od Číny vyžadovať finančnú kompenzáciu za pomoc Rusku.