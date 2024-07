Základňa protiraketovej obrany USA v Poľsku je pripravená na misiu, uviedlo NATO

Joe Biden, Andrzej Duda a Jens Stoltenberg (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)

Podľa generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga je pripravenosť základne dôležitým krokom pre transatlantickú bezpečnosť v súvislosti s rastúcou hrozbou, ktorú predstavujú balistické rakety. "Ako obranná aliancia nemôžeme túto hrozbu ignorovať. Protiraketová obrana je dôležitým prvkom základnej úlohy NATO, ktorou je kolektívna obrana," dodal s tým, že balistické rakety boli v značnom rozsahu použité v konfliktoch na Ukrajine a Blízkom východe.

video

Čo znamená pre Ukrajinu NATO? (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Systém s názvom Aegis Ashore je umiestnený v obci Redzikowo na severe Poľska a je schopný zachytávať balistické rakety krátkeho až stredného doletu, píše Reuters.

Medzi ďalšie kľúčové prvky štítu patrí podľa Reuters druhé stanovište Aegis Ashore v Rumunsku spolu s torpédoborcami amerického námorníctva umiestnenými v prístave Rota v Španielsku a radarom včasného varovania umiestneným v tureckom meste Kurecik.

Systém je podľa Aliancie čisto obranný. Na dvoch záchytných základniach v Poľsku a Rumunsku, kde je základňa funkčná od roku 2016, je umiestnených približne 200 príslušníkov vojenského personálu.