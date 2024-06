Hizballáh vypálil rakety na vojenskú základňu na severe Izraela

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/(AP Photo/Abdel Kareem Hana)

Hizballáh spresnil, že na "hlavnú základňu protivzdušnej a protiraketovej obrany" severného velenia izraelskej armády zaútočil "desiatkami rakiet Kaťuša". Prihlásil sa aj k ďalším dvom útokom na pozície izraelských jednotiek. Podľa hnutia išlo o reakciu na izraelské útoky na juh Libanonu. Izraelská armáda vo vyhlásení uviedla, že zaznamenala "približne 35 objektov vypustených z Libanonu". Dodala, že jej protivzdušná obrana zachytila väčšinu z nich a neboli hlásené žiadne zranenia. Izrael tvrdí, že pri jeho vzdušných útokoch boli "eliminovaní" traja militanti Hizballáhu.

Izrael schválil plán na ofenzívu v Libanone

Hizballáh a izraelská armáda sa v pohraničí navzájom pravidelne ostreľujú posledných osem mesiacov – paralelne s vojnou v Pásme Gazy. Obavy z toho, že by prestrelky na izraelsko-libanonských hraniciach prerástli do vojny, zosilneli po tom, čo Izrael schválil plán na ofenzívu v Libanone. Izraelský minister obrany Joav Galant varoval v stredu Libanon, že izraelská armáda ho môže v prípade akejkoľvek vojny s tamojším hnutím Hizballáh poslať "späť do doby kamennej". Trval však na tom, že izraelská vláda preferuje diplomatické riešenie situácie na izraelsko-libanonských hraniciach.

Vodca libanonského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh zas minulý týždeň upozornil, že v prípade vojny nebude v Izraeli ušetrené "žiadne miesto". Francúzske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že je mimoriadne znepokojené bojmi na izraelsko-libanonských hraniciach a vyzvalo "všetky strany, aby zachovali maximálnu zdržanlivosť".