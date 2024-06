Izrael môže v prípade vojny poslať Libanon späť do doby kamennej, tvrdí minister obrany

Joav Galant (Zdroj: SITA/Menahem Kahana/Pool Photo via AP)

"Nechceme sa dostať do vojny, pretože to by pre Izrael nebolo dobré. Máme schopnosť poslať Libanon späť do doby kamennej, no nechceme to," uviedol Galant v posledný deň svojej návštevy Washingtonu. "Hizballáh veľmi dobre rozumie tomu, že môžeme v prípade vypuknutia vojny spôsobiť v Libanone masívne škody," dodal Galant, pričom zopakoval, že Izrael vojnu nechce, no je pripravený na každý scenár.

archívne video

Izraelské jednotky vykonávali cielenú operačnú činnosť na jednom z hlavných výcvikových stredísk. (Zdroj: X/IDF)

V pohraničnej oblasti medzi Libanonom a Izraelom dochádza takmer každý deň k prestrelkám medzi izraelskou armádou a bojovníkmi Hizballáhu, spojenca palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré vedie s Izraelom vojnu v Pásme Gazy.

Obavy z toho, že by prestrelky na libanonsko-izraelskej hranici prerástli do vojny, zosilneli po tom, čo Izrael schválil plán na ofenzívu v Libanone, čo viedlo k zintenzívneniu cezhraničných prestreliek a k novým vyhrážkam od vedenia Hizballáhu. Galant pritom v stredu uviedol, že Izrael v uplynulých mesiacoch už zabil vyše 400 "teroristov" z tohto libanonského hnutia.

Izraelský minister obrany tiež v posledný deň svojej návštevy Washingtonu uviedol, že nastal výrazný pokrok v súvislosti s dodávkami americkej munície do Izraelu. Podľa Galanta došlo v tejto veci k odstráneniu prekážok.

Zdá sa tak, že Galant a americkí predstavitelia sa pokúsili o zníženie napätia po tom, čo izraelský premiér Benjamin Netanjahu nedávno obvinil Spojené štáty zo zadržiavania zbraní a munície pre Izrael, konštatuje agentúra Reuters.

USA sú najväčším vojenským podporovateľom Izraela. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena však vyjadruje znepokojenie nad neustále rastúcim počtom obetí vojny v Pásme Gazy. Podľa agentúry Reuters pritom Spojené štáty pozastavili v máji dodávku 230 a 900-kilových bômb do Izraela pre obavy z dosahu, ktorý by ich použitie mohol mať v husto obývaných oblastiach Gazy. Izrael má však stále od USA dostať iné zbrane.