Francúzsko vyjadrilo znepokojenie zo situácie na izraelsko-libanonskej hranici

"Násilie na hranici s Izraelom sa dramaticky stupňuje," uviedlo francúzske ministerstvo vo svojom vyhlásení a zároveň vyzvalo na implementáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 o zastavení bojov medzi Izraelom a Hizballáhom. Francúzsko je podľa vyhlásenia naďalej odhodlané zabrániť eskalácii pozdĺž takzvanej modrej línie medzi oboma krajinami.

Izraelský minister obrany Joav Galant v stredu počas návštevy Spojených štátov varoval, že izraelská armáda je schopná v akejkoľvek vojne s militantmi Hizballáhu poslať Libanon "do doby kamennej". Trval však na tom, že vláda Izraela uprednostňuje diplomatické riešenie situácie na izraelsko-libanonských hraniciach.

V pohraničnej oblasti medzi Libanonom a Izraelom dochádza takmer každý deň k prestrelkám medzi izraelskou armádou a bojovníkmi Hizballáhu, šiitským spojencom palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré vedie s Izraelom vojnu v Pásme Gazy.

Obavy z toho, že by prestrelky na libanonsko-izraelskej hranici prerástli do vojny, zosilneli po tom, čo izraelská armáda schválila operačné plány ofenzívy v Libanone. To viedlo k zintenzívneniu cezhraničných prestreliek a k novým vyhrážkam od vedenia Hizballáhu.