Česká vláda schválila návrh mediálnej novely, ktorá zvýši koncesionárske poplatky

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com/yacubee)

PRAHA - Česká vláda v stredu schválila návrh takzvanej veľkej mediálnej novely, na základe ktorej by sa mali zvýšiť koncesionárske poplatky pre verejnoprávne médiá. Návrh počíta tiež s ich valorizáciou. Platiť by ich po novom mali aj domácnosti, ktoré vlastnia smartfón či tablet schopný prijímať vysielanie. Po rokovaní vlády to oznámil český minister kultúry Martin Baxa.