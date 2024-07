Vláda sa bude zaoberať situáciou v okresoch Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Štát by mal vyplatiť rodinám obetí vlakového nešťastia pri Nových Zámkoch po 50.000 eur. Vyplýva to z návrhu ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), o ktorom bude rokovať vláda. Kabinet sa oboznámi aj s aktuálnou situáciou so šírením afrického moru ošípaných (AMO), ale napríklad aj so správou o finančnej stabilite k máju 2024, ktorú predložila Národná banka Slovenska (NBS). Vo viacerých oblastiach ekonomiky a finančného trhu v súčasnosti podľa NBS pribúdajú pozitívne signály.

Okrem čiastočného zlepšenia finančnej situácie podnikov a rastu reálnych miezd domácností ide najmä o postupný pokles inflácie a s tým spojené očakávania znižovania úrokových sadzieb. Jedným z bodov rokovania bude aj správa o rozvojovej spolupráci SR za rok 2023. Podľa nej Slovensko vlani poskytlo oficiálnu rozvojovú pomoc v objeme takmer 162 miliónov eur a jej podiel na hrubom národnom dôchodku predstavoval 0,14 percenta. Naďalej zaostáva za plnením cieľov na úrovni Európskej únie.