Najvyšší súd v Izraeli rozhodol o povinnej vojenskej službe ultraortodoxných

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

Súd rozhodol, že pre chýbajúci zákon, ktorý by rozlišoval medzi židovskými študentmi seminárov (ješiva) a inými odvedencami, sa povinná vojenská služba vzťahuje na ultraortodoxných rovnakým spôsobom ako na iných občanov. Súd neuviedol, koľko ultraortodoxných mužov by malo byť povolaných.Hnutie za kvalitnú vládu v Izraeli (MQG) toto rozhodnutie označilo za historické výťazstvo pre právny štát a princíp rovnosti v oblasti vojenskej služby, píše portál The Times of Israel. Vládu a ministra obrany tiež vyzvalo, aby rozhodnutie súdu bezodkladne zaviedli do platnosti.

archívne video

Šachta pod stolom v detskej izbe viedla do tunela, v ktorom boli zbrane, vrátane rakiet RPG, a slúžil ako výcvikový a bojový priestor. (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Ultraortodoxní muži, ktorí študujú posvätné knihy a náboženstvo, boli z povinnej vojenčiny vyňatí kvôli nepísanému pravidlu rešpektovanému od prvých rokov existencie židovského štátu. Tieto výnimky však dlhodobo vyvolávali hnev v radoch svetskej verejnosti. Znepokojenie sa prehĺbilo počas vojny v Pásme Gazy, keď armáda povolala desaťtisíce vojakov.

Ultraortodoxné politické strany sú proti akejkoľvek zmene súčasného systému. V prípade zrušenia výnimiek by mohli opustiť vládnu koalíciu Benjamina Netanjahua a spôsobiť pád vlády.

